Por dois dias, o Convento do Beato é um grande, grande bar

O Convento do Beato, em Lisboa, recebe a 6.ª edição do Lisbon Bar Show, um mundo onde a palavra mixologia é sagrada. A arte de combinar bebidas e ingredientes vai ser mostrada, debatida e, claro, bebida. O Reino Unido é o país convidado e não faltam mestres dos cocktails.

Pelo espaço do convento esperam-se mais de 100 expositores e o programa inclui workshops, seminários e concursos de cocktails, eventos em que participam as “principais referências do bartending internacional”, resume a organização em comunicado. Promete-se tudo o que diz respeito ao mundo dos cocktails e à indústria de bar, entre novos produtos, tendências, técnicas, utensílios e truques.

Entre as estrelas convidadas, destaca-se o britânico Joe Schofield, que já foi declarado o Barman Internacional do Ano (nos Tales of The Cocktail Spirited Awards) ou Bartender's Bartender (barman dos barmen, nos The World's 50 Best Bars em 2018). Segundo sublinha a organização do Lisbon Bar Show, Schofield é a única pessoa no mundo a ter ganho os dois prémios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este ano, também a gastronomia estará sob os holofotes, com vários chefs portugueses presentes, incluindo apresentações de Rui Paula. Durante o evento serão ainda atribuídos os prémios aos melhores do ano.

Informações Lisbon Bar Show

Convento do Beato

Dias 14 e 15 de Maio das 13h às 21h

Entrada: 23€ até dia 10 e 30€ à porta no dia do evento.

http://lisbonbarshow.com

Prémios Lisbon Bar Show - Algumas das categorias Melhor bar: The Royal Cocktail Club (Porto), Cinco Lounge (Lisboa), Red Frog (Lisboa) e Colombus Bar (Faro)

Melhor bar de hotel: Cosmopolitan Bar (Hotel Faro), Tempus Bar (Hotel Corinthia), Gusto bar (Hotel Conrad). Rib 2 Beef (Pestana Vintage Hotel Porto)

Melhor bartender: Daniel Carvalho (The Royal Cocktail Club), Zé Robertson (Cinco Lounge), Paulo Gomes (Red Frog), Nelson Matos (Conrad)

Melhor barmaid: Constança Cordeiro (Toca da Raposa), Inês Moreira (Vermutaria Baixa), Tatiana Cardoso (The Royal Cocktail Club), Marlène Guerreiro (Hotel Meliús)

Melhor bartender internacional: Valter Dias (Luanda), Wilson Pires (Amsterdão), Magda Viegas (Barcelona), Pedro Paulo (Londres)

Melhor cocktail: Too Famous to be Naked (Red Frog), Banana Bonanza (Red Frog), Envolve (World Class / Nelson Matos), Negroni Trufado (Café Klandestino)

Melhor carta de bar: Gusto Bar (Conrad), Royal Cocktail Club (Porto), Red Frog (Lisboa), Café Klandestino (Lisboa)

Melhor equipa de bar: Avista Bar (Évora), Colombus Bar (Faro), The Royal Cocktail Club (Porto), Red Frog (Lisboa)