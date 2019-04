Adegga faz a festa na Alfândega do Porto com mais de 400 vinhos

Depois de anos a ocupar o Porto Palácio Hotel, a edição portuense do Adegga WineMarket muda de casa mas promete manter as premissas de qualidade e descontracção que lhe estão coladas ao rótulo. Nas contas desta edição estão 120 vinhos com notas acima dos 90 pontos e mais de 400 garrafas de 40 produtores seleccionados.

Um dos momentos em destaque é a masterclass de champanhe apresentada pelo escanção colombiano Alejandro Chávarro, sobre os vinhos e a viticultura orgânica e biodinâmica da região francesa (a inscrição custa 60€).

À disposição de profissionais e amantes dos néctares estão ainda a Sala Premium, uma área exclusiva com provas de garrafas raras servidas e comentadas por dois sommeliers (50€, inclui a entrada no evento, aconselhada a reserva antecipada); o Adegga Rising Stars, espaço dedicado aos novos vinhos, enólogos e produtores, este ano ocupado com a Herdade da Anta de Cima (Alentejo), Hugo Mendes (Lisboa), Patrícia Santos / Rosa da Mata (Dão), Quinta da Ramalhosa (Dão) e Quinta do Olival da Murta (Lisboa).

Informações Adegga WineMarket Porto

Alfândega do Porto

Rua Nova da Alfândega

4050-430 Porto

Dia 11 de Maio, das 14h às 21h

Bilhetes a partir de 20€

Site: pt.adegga.com

Aos vinhos, junta-se um convidado de honra: o arroz de marisco servido pelo restaurante O Gaveto (uma dose por cada bilhete de prova).

Tal como nas edições anteriores, o ambiente sem cerimónia estende-se também à comodidade. Para mais tarde recordar, o copo SmartWineGlass permite receber no mail a lista de vinhos provados e a loja online, disponível entre 6 e 13 de Maio, faz entregas personalizadas ao domicílio (os 40€ do Bilhete Loja, 60€ para entrada dupla, são dedutíveis em compras).