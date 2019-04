As boas notícias sobre a execução orçamental continuam…

A Direcção Geral do Orçamento divulgou na sexta-feira passada dados sobre a execução orçamental nos primeiros três meses de 2019. O saldo orçamental em contabilidade pública melhora quase 1,3 mil milhões de euros em relação ao período homólogo, representando +0,4% do PIB só no primeiro trimestre. Para se ter a noção da pujança das contas públicas no primeiro trimestre, se este ritmo de melhoria se mantivesse ao longo do ano (o que não ocorrerá), o saldo orçamental das Administrações Públicas passaria de -0,45% do PIB em 2018 para cerca de +2% do PIB em 2019.

