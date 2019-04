“Migrantes contribuem mais para o sistema do que retiram dele”

Marianne Thyssen, que esteve em Portugal recentemente para co-presidir à 4ª Conferência Interministerial da União para o Mediterrâneo, alerta que “dentro de alguns anos, as pessoas terão em média 10 empregos” e, por isso, os Estados-Membros têm de adaptar os seus sistemas de Segurança Social ao novo mundo do trabalho, garantindo que os trabalhadores têm protecção e não são deixados sozinhos. Depois de ter decidido encerrar a sua carreira política, a comissária belga mostra-se preocupada com a “instabilidade” que um eventual “hard Brexit” criará no mercado de trabalho europeu.

Continuar a ler