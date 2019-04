Maquinistas rompem com a direcção sindical de António Medeiros

Dos 892 maquinistas que votaram para a direcção do seu sindicato, 475 escolheram uma lista que representa uma ruptura com o passado. As eleições realizaram-se no dia 26 de Abril e a lista C, que tinha por slogan “Juntos pela mudança!”, liderada por João Flores, obteve 53,3% dos votos, tendo a lista A ficado em segundo lugar com 232 votos e a lista C, apoiada pelo histórico António Medeiros obtido 168 votos.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente eleito, João Flores, disse que o seu antecessor conseguiu a união de todos os maquinistas, mas que “o trabalho da estrutura sindical se centrava na pessoa do António Medeiros”. Agora, disse, “queremos mudar esse paradigma e fazer um trabalho mais de equipa com maior proximidade aos associados”.

O novo dirigente disse ainda que “as pessoas se sentiam um bocadinho afastadas do sindicato” e que “havia algum desinteresse”, propondo-se agora inverter essa situação. Sublinha, contudo, que o SMAQ – Sindicato dos Maquinistas vai continuar “democrático, independente e apartidário”.

O SMAQ não está filiado em nenhuma das centrais sindicais e é dos poucos em Portugal que tem um fundo de greve. Actualmente não decorrem quaisquer negociações relevantes com as entidades patronais.

João Flores tem 52 anos e é maquinista da CP desde 1991. Na sua lista fazem parte elementos da CP, Medway (antiga CP Carga) e Via Porto (Metro do Porto). O sindicato conta também com associados da Fertagus, Takargo e Metro ao Sul do Tejo. Há cerca de 1200 maquinistas de comboios em Portugal.

O histórico António Medeiros, que esteve quatro décadas à frente do SMAQ (com uma interrupção entre 1991 e 1993), anunciou em 15 de Março que terminava nesse dia o vínculo laboral com a CP devido à sua passagem à reforma. Apelava ao “reforço da independência” do sindicato e ao “seu não alinhamento político-sindical, acentuando o seu carácter apartidário que lhe deu origem”.