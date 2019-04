Lucro da Galp cai 24% para 103 milhões

O resultado líquido ajustado (resultado líquido RCA) da Galp caiu 24% para 103 milhões de euros no primeiro trimestre, evolução que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva atribuiu ao “aumento dos custos fiscais”. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a petrolífera refere que, de acordo com as novas normas contabilísticas internacionais (IFRS 16, que a Galp adoptou a 1 de Janeiro), obteve mesmo um prejuízo de oito milhões de euros entre Janeiro e Março.

Segundo a petrolífera, a queda nos resultados deveu-se a resultados extraordinários negativos de 126 milhões de euros “que se explicam essencialmente pelo impacto da unitização do campo de Lula no Brasil”. Uma vez que a área do campo aumentou (expandiu-se para áreas adjacentes), a participação da Galp (através da Petrogal Brasil) diluiu-se e passou de 10% para 9,2%. “Em resultado deste processo, a Galp reconheceu um impacto de 98 milhões de euros como evento não recorrente”, relacionado “com ajustamentos a resultados de períodos passados”.

Em termos operacionais, a petrolífera destaca que o aumento da produção de petróleo e gás natural no Brasil e Angola compensou a diminuição da actividade de refinação e distribuição. O lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA RCA) aumentou 9% em termos homólogos para 494 milhões de euros, dos quais 86% resultaram das actividades internacionais e mais de 75% directamente do negócio de exploração e produção. Segundo a Galp, a aplicação da nova norma contabilística IFRS 16 teve um impacto positivo de 44 milhões de euros no resultado operacional.

O aumento de 8% da produção de petróleo e gás, levou a uma melhoria de 28% do EBITDA desta área de negócio no primeiro trimestre, para 374 milhões de euros. A produção atingiu 113 mil barris de petróleo e gás natural por dia graças à entrada em operação e progressivo aumento de produção de duas unidades flutuantes do tipo FPSO instaladas nos campos de águas ultraprofundas do pré-sal da bacia de Santos (Brasil) e de outra unidade semelhante em Angola, no último ano. O resultado do negócio de exploração e produção beneficiou de um impacto positivo de 33 milhões com a aplicação da nova norma IFRS 16.

Em contrapartida, os resultados operacionais da área de refinação e distribuição caíram 42% para 70 milhões de euros, pressionados pela queda das margens de refinação (a rentabilidade extraída de cada barril de crude) no mercado europeu, bem como “por restrições operacionais no aparelho refinador que afectaram as vendas, sobretudo para os mercados de exportação,” explicou a Galp. O funcionamento das refinarias de Sines e de Matosinhos foi condicionado por greves.

No caso do EBITDA da área de comercialização de energia, a Galp diz que a venda de gás natural nos mercados europeus permitiu uma melhoria de 40%, para 47 milhões de euros.

No primeiro trimestre, o capital liberto pelas actividades da Galp após investimento atingiu 159 milhões de euros. A dívida líquida da Galp situava-se nos 1603 milhões de euros em Março, menos 281 milhões do que no período homólogo.