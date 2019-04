Licenças para habitação nova sobem 37,3% até Fevereiro

Em Janeiro e Fevereiro, as Câmaras Municipais licenciaram 3851 alojamentos em construção nova, o que corresponde a um “expressivo aumento de 37,3%” face ao mesmo período do ano passado, revelou a Síntese Estatística da Habitação da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obra Pública (AICCOPN), que reúne os indicadores avançados de produção no sector.

Os industriais da construção pública referem ainda que o consumo de cimento no mercado português “acelerou nos dois primeiros meses de 2019” e registou um crescimento de 17,6%, para 512 mil toneladas.

Relativamente ao novo crédito à habitação concedido a particulares, a AICCOPN destaca um crescimento de 13,1% até Fevereiro, “totalizando já 1,5 mil milhões de euros em crédito concedido”. Em sentido contrário, “o stock de crédito às empresas de construção e imobiliário continua em contracção, com uma quebra de 10,3%”.

O valor médio da avaliação bancária na habitação aumentou 6,8% em Fevereiro, atingindo 1239 euros por m2. Nos apartamentos, o valor fixou-se em 1310 euros por m2, em resultado de um acréscimo de 8,0%, enquanto nas moradias, o valor médio foi de 1125 euros (mais 5,2%, face a Fevereiro de 2018).

A síntese da AICCOPN destaca ainda a evolução do licenciamento na região norte do país, onde o número de fogos licenciados em construções novas nos doze meses terminados em Fevereiro totalizou 9379 (mais 61,4%). Destes alojamentos, 67,7% são de tipologia T3 ou superior e 23,3% de tipologias inferiores.

A avaliação das casas nesta região também subiu – em Fevereiro o valor subiu 8,0% para 1163 euros por m2.