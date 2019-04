Sporting inicia celebrações do Europeu de futsal na Câmara de Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai receber nesta segunda-feira, pelas 17h30, a equipa do Sporting que se sagrou no domingo campeã europeia de futsal, ao vencer na final o Kairat Almaty por 2-1.

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia lisboeta anuncia que a homenagem decorrerá no Salão Nobre da edilidade. A equipa “leonina” chegou nesta segunda-feira a Portugal após o triunfo conquistado no domingo, a final four da Liga dos Campeões, disputada em Almaty, um título inédito para o Sporting.

Segundo informações disponibilizadas pelo Sporting, a equipa de futsal aterrou em Lisboa depois das 15h (chegada prevista pouco antes, pelas 14h50), num voo directo que durou cerca de 12 horas, directamente do Cazaquistão.

Perto da hora da chegada, o clube informou que a comitiva composta por jogadores, treinadores e dirigentes, incluindo o presidente, Frederico Varandas, aterrou no Aeroporto Militar de Figo Maduro por “questões de segurança”. Muitos adeptos deslocaram-se à zona de chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, mas rapidamente voltaram para trás, não escondendo alguma desilusão.

Depois da Praça do Município, os novos campeões europeus de clubes em futsal rumam ao Pavilhão João Rocha, ao lado do Estádio José de Alvalade, para uma cerimónia de entrada livre a adeptos a partir das 19h. O edifício abre portas uma hora antes.

Na quarta presença dos “leões” na final da prova, a terceira consecutiva, o Sporting marcou pelos internacionais italianos Cavinato (22 minutos) e Alex Merlim (27), enquanto o cazaque Douglas Júnior (38) reduziu para o Kairat, o que permitiu ao Sporting juntar-se no historial de vencedores da prova ao rival Benfica, que ergueu o troféu em 2009/10, quando se designava UEFA Futsal Cup.