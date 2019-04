Pedro Sousa, ao “pé-coxinho”, eliminado do Estoril Open

Pedro Sousa foi eliminado do Estoril Open, nesta segunda-feira, logo na primeira ronda do ATP 250 português, ao perder frente ao norte-americano Reilly Opelka, por 2-0 (7-6 e 6-4)​.

No court central do Clube de Ténis do Estoril, o tenista de Lisboa começou logo este duelo “a perder”. No resultado, mas também na condição física. Na primeira partida, o português, tentando responder a um serviço de Opelka, ficou com o pé esquerdo preso à terra batida do Estoril, torcendo-o. Sousa foi assistido e regressou ao court, ainda que em visíveis dificuldades físicas – algo já recorrente na carreira do lisboeta.

Para além das dores no tornozelo, Pedro Sousa teve de lidar com o poderoso serviço do “gigante” Opelka, de 2,11m, que somou oito ases no primeiro set e vários serviços a chegarem aos 220km/h.

A capacidade técnica de Sousa – e a falta de mobilidade de Opelka – espoletou um set equilibrado, com pontos geralmente curtos. No final, o português esteve perto de fazer o 6-5, numa quebra de serviço, mas Opelka acabou por fechar o jogo, colocando pressão num adversário a servir para “salvar” o set.

A pressão não afectou Sousa, que levou o jogo para a “negra”, com um último ponto polémico, no qual Opelka criticou a decisão do árbitro, considerando boa a bola do português. No tie-break, Opelka canalizou a “raiva” para o court e “despachou” Sousa com uns contundentes 7-2.

No segundo set, Sousa entrou com 3-0, mas permitiu o 3-3, fase em que Opelka não mais permitiu veleidades nos seus jogos de serviço. O norte-americano fechou o 6-4 ao seu melhor estilo, com um “ás”, e vai defrontar o cabeça-de-série Gael Monfils, na segunda ronda.

Já Pedro Sousa fica, apenas, com a variante de pares, na qual voltará ao court, nesta terça-feira, ao lado de Gastão Elias.