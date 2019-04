Magnus Carlsen conquista o magistral de Grenke

O campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen, venceu o magistral de Grenke, a prova alemã que se disputou nas localidades de Karlsruhe e Baden-Baden, naquela que foi a sua terceira vitória, em outras tantas provas em que participou, desde que revalidou o título, em Novembro passado.

O norueguês está num extraordinário pico de forma, tendo cedido apenas três empates ao longo das nove jornadas da prova, e deixou a 1,5 pontos o segundo classificado e anterior detentor deste troféu, o número dois do ranking, Fabiano Caruana.

Com este resultado, Carlsen voltou a aumentar a diferença para Caruana no ranking da modalidade, tendo subido mais de 30 pontos e encontrando-se agora com 2875 pontos, a segunda melhor marca da história, a escassos sete do recorde de 2882, que alcançara em 2014.

Mas o que mais tem impressionado não são apenas as vitórias, mas a forma esmagadora como as alcança. Que o diga Peter Svidler, arrasado de brancas em apenas 33 lances, ele que por oito vezes se sagrou campeão russo. Aliás, a ponta final de Carlsen foi notável, vencendo sucessivamente Meier, Aronian, Svidler e Lagrave, sem dar qualquer hipótese à concorrência.

Outro ponto de interesse da prova passava por perceber como se comportaria a grande esperança alemã, de 14 anos, Vincent Keymer, na sua estreia em torneios magistrais. E, apesar da última posição partilhada com o compatriota Georg Meier, com dois pontos, a sua prestação foi auspiciosa, tendo sido o único jogador a ter colocado Carlsen em dificuldades e tendo conseguido uma posição de vantagem decisiva perante Caruana. A sua inexperiência e uma muito má gestão do tempo de reflexão, porém, acabaram por ser decisivas para o resultado alcançado.