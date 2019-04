João Domingues bate jogador top-30 e causa surpresa no Estoril

O português João Domingues está apurado para a segunda ronda do Estoril Open. Nesta segunda-feira, o nortenho eliminou Alex de Minaur, n.º 27 do ranking mundial, por 2-1 (6-2, 2-6 e 6-2), contrariando, por um lado, o favoritismo do australiano, e, por outro, o cansaço de quem teve de disputar o qualifying no fim-de-semana.

No primeiro set, Domingues aproveitou bem o serviço – venceu mais de 70% dos pontos – e capitalizou algumas duplas faltas cometidas por de Minaur. O 6-2, em apenas 36 minutos, acabou por surgir com naturalidade, antes de uma segunda partida novamente desequilibrada, mas para o lado contrário: o australiano devolveu o 6-2, num set que acabou por ser mais longo.

No terceiro parcial, Domingues chegou ao 5-2 e, servindo para se manter em jogo, de Minaur permitiu ao português fazer o break e fechar o 6-2 final.

Este triunfo, que permite a João Domingues “vingar” a eliminação de Pedro Sousa, às mãos de Reilly Opelka, deixa o português à espera do desfecho do encontro entre os australianos Bernard Tomic e John Millman, marcado para terça-feira.