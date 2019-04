FC Porto quer reunir-se com FPF e Conselho de Arbitragem para discutir “erros crassos” de arbitragem

O FC Porto pediu uma reunião urgente com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Conselho de Arbitragem para que sejam analisados o que consideram terem sido “erros crassos”. Os campeões nacionais querem reunir-se com os responsáveis máximos do futebol português para analisarem decisões tomadas nas partidas entre o Rio Ave e o FC Porto, na sexta-feira, e o Sporting de Braga contra o Benfica, que se realizou neste domingo.

“O FC Porto recorda os cinco erros gravíssimos de árbitros e VAR que inverteram a actual classificação do campeonato: um penálti por assinalar contra o Benfica; um penálti assinalado indevidamente contra o Sporting de Braga; uma expulsão perdoada ao jogador João Félix; um penálti por derrube a Marega; um penálti por corte com a mão de Rúben Semedo”, lê-se no comunicado divulgado pelo clube nesta segunda-feira.

Os “dragões” consideram que as decisões tomadas nestas partidas “colocam em causa a verdade desportiva desta edição da Liga Nos e a bem-intencionada introdução do VAR”, lê-se no documento. Com o empate do FC Porto em Vila do Conde e a vitória do Benfica sobre os “arsenalistas”, os “dragões” ficam a dois pontos da liderança, com três partidas para o final do campeonato.