Adeptos eufóricos com um Sporting “de coração cheio”

SPORTING CP ENGLISH VIA TWITTER,SPORTING CP ENGLISH VIA TWITTER

Foi uma segunda-feira pouco habitual para o desporto nacional. Horas antes de o FC Porto se sagrar campeão europeu de futebol em sub-19, a equipa do Sporting regressou a Lisboa para festejar com os adeptos a conquista da Liga dos Campeões de futsal. Centenas de pessoas aguardavam pela equipa, que chegou pelas 15h a Portugal, mas acabaram por ser fintadas por uma aterragem em Figo Maduro e só se juntaram à festa já durante as “visitas” à Câmara de Lisboa e ao pavilhão João Rocha.

No Salão Nobre dos Paços do Concelho, o presidente da autarquia, Fernando Medina, felicitou os “leões” pelo troféu e enalteceu o facto de terem dignificado a cidade com a conquista do título. Frederico Varandas, presidente do Sporting, capitalizou o momento: “Estamos com o coração cheio, de campeões europeus. São 34 títulos europeus, mas faltava desta modalidade muito querida para o desporto nacional e para o Sporting. A conquista foi como acho que devia ser: com dignidade. Para sempre, a primeira Champions League de futsal, será deste clube”, reforçou.

Foto Chegada da equipa a Figo Maduro por "questões de segurança" não impediu os adeptos do Sporting NUNO VALINHAS VIA TWITTER

No final da cerimónia, não faltaram os habituais cumprimentos e festejos no varandim do município, perante centenas de adeptos, bem como a entrega, por parte da autarquia, de três galardões ao Sporting: a Frederico Varandas, ao treinador Nuno Dias e ao capitão de equipa, João Matos.

A festa prosseguiu, sem limitações de horário, para a casa das modalidades do Sporting: o Pavilhão João Rocha. Por lá, já muitos adeptos faziam filas horas antes da chegada dos novos heróis para reservarem um lugar na arena, que teve lotação esgotada.

Foto Plantel de futsal do Sporting e membros da Câmara de Lisboa em "foto-família" nos Paços do Concelho RODRIGO ANTUNES / LUSA

Durante a cerimónia, os jogadores e cada membro da equipa técnica dirigiram-se ao palco montado no centro do pavilhão debaixo de muitos aplausos. Nuno Dias voltou a falar, desta vez directamente para os apoiantes “leoninos”, para assumir que o clube “quer mais” títulos. “Tivemos mais uma chance e não a deixámos fugir. Agora isto não vai ficar assim”, disse o técnico, que agradeceu o apoio dos adeptos. “Se queríamos vencer coisas diferentes, a preparação teve de ser diferente”, frisou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Matos foi a outra figura chamada a depor, sem que nenhum adepto ou colega se tivesse esquecido da promessa que tinha feito. O campeão europeu de selecções e agora por clubes, conhecido também pelo visual de barba e cabelo fartos, jurou cortar os “carrapitos” se vencesse este título. E quando recordava ao microfone as outras duas finais em que o Sporting não foi feliz, Dieguinho, outro dos heróis da final four desta Liga dos Campeões, dirigiu-se a João Matos e certificou-se de que cumpria a promessa.

Taça erguida, mais uma vez, e muitos adeptos continuaram a saltar e a cantar por largos minutos até ser satisfeito o pedido de se cantar o hino do clube de Alvalade.

Ele prometeu e cumpriu. O nosso Capitão cortou o carrapito e a barba. Que momento histórico... ???? Enorme João Matos!! pic.twitter.com/flAenTQ12T — Sporting Things (@SportingThings) 29 de abril de 2019