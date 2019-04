Philippe Vergne promete “trazer o mundo” a Serralves

“Um museu é um lugar de conhecimento, de aprendizagem, de descoberta”, que deve ter como objectivo “tornar o seu público melhor cidadão”; “os artistas são o centro do meu trabalho”, que visa privilegiar “a multidisciplinaridade, a diversidade e tornar as propostas, mesmo as mais difíceis, acessíveis ao público – este sou eu”.

Foi assim que Philippe Vergne, novo director artístico do Museu de Arte Contemporânea (MACS), se apresentou aos jornalistas, esta segunda-feira, a meio de uma conferência de imprensa, com pequeno-almoço incluído, na casa-de-chá da fundação portuense.

O curador francês, nascido em 1966, está de regresso à Europa depois de cerca de duas décadas a trabalhar nos Estados Unidos – no passado mês de Fevereiro foi anunciado como novo director artístico do MACS, sucedendo no cargo a João Ribas, que se demitira em Setembro do ano passado na sequência da polémica que envolveu a preparação da exposição dedicada a Robert Mapplethorpe.

Philippe Vergne encontra-se a viver no Porto há cerca de um mês, diz que está ainda “a descobrir Serralves, a cidade do Porto e a cultura do país” – está também a tratar de aprender Português –, ou seja, a viver uma “experiência inteiramente nova”.

Do programa que tem pensado para o MACS, disse ser ainda cedo para falar. “O primeiro desafio – para Serralves e para muitas instituições dedicadas ao presente – é como é que te manténs relevante? Que tipo de programação vai continuar a abordar o espírito do teu tempo? Vais apoiar o espírito do teu tempo ou empurrar para trás as coisas com que podes não concordar?”, disse. Mas prometeu “trazer o mundo” a Serralves, à imagem, de resto, daquilo que lhe foi pedido, e que foi fazendo, nas instituições em que trabalhou anteriormente, nomeadamente nos Estados Unidos: no Dia Art Foundation, em Nova Iorque; no Walker Art Center, em Minneapolis – onde não conseguiu conhecer Prince –, e, por último, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MOCA), que dirigiu durante quatro anos até Maio do ano passado, e de onde saiu no meio de alguma controvérsia, após o despedimento da curadora Helen Molesworth.

Philippe Vergne, que iniciou a sua carreira com apenas 27 anos como primeiro director do Museu de Arte Contemporânea de Marselha, traz pois para o seu novo cargo no Porto “um profundo conhecimento da arte e da cultura contemporânea”, resultado de “um percurso internacional extraordinário numa carreira consolidada de 25 anos de gestão e de liderança de várias instituições”, assim o apresentou, a abrir a conferência de imprensa, a presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho.

Neste seu regresso à Europa, o novo responsável pelo Museu de Serralves nota também que vai reencontrar um continente bem diferente daquele que deixou no final dos anos 90. “Quando abandonei a Europa, ainda não havia o euro, não havia o ‘Brexit’; era um mundo política, geográfica e culturalmente diferente”, disse.

Vai agora reencontrar-se com esta nova Europa a partir de Portugal, país que quer “compreender nas suas relações com a cena internacional” –​ seja através das influências que moveu como com as que recebeu –, para melhor perceber como “inventar uma cartografia” para o seu programa em Serralves.