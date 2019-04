Em torno de Shakespeare, uma aposta ganha nos Dias da Música

A temática Shakespeare — o doce poder da música, escolhida para a edição de 2019 dos Dias da Música, que terminaram no domingo no CCB, teve a virtude de despertar a imaginação de vários dos intérpretes participantes, levando-os a conceber alguns programas fora dos padrões habituais e a experimentar outros modos de conceber o concerto, apostando na teatralidade ou no poder do discurso literário. Serviram também de pretexto para ouvir obras raramente interpretadas em Portugal, como, por exemplo, Tristia e Lelio, de Berlioz, que integraram o concerto inaugural a cargo da Metropolitana.

