William e Kate celebram oito anos de casados

Foi no dia 29 de Abril de 2011 que o príncipe William e Kate Middleton disseram o “sim” na Abadia de Westminster, a cerimónia foi vista por milhões de espectadores em todo o mundo. William é o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do seu pai, o príncipe Carlos.

O casal estava junto desde os tempos de faculdade, quando estudaram na Escócia, e Catherine Elizabeth Middleton era conhecida, pela imprensa britânica, como “Waity Katie” devido os longos anos que esteve à espera do pedido de casamento, que só chegou em Novembro de 2010, altura em que William o selou com um anel que pertencia à mãe, Diana. Trata-se de um anel de safira azul debruado de diamantes que, em Fevereiro de 1981, Diana recebeu do pai do noivo, Carlos, o príncipe de Gales. “Foi a minha maneira de me certificar de que a minha mãe estava presente neste momento”, disse então William.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao contrário do pai, William escolheu uma plebeia, oriunda da classe média britânica, e casou por amor. O casal teve três filhos: George, em 2013, Charlotte, dois anos depois, e Louis, o ano passado.

O Palácio de Kensington publicou esta manhã uma imagem no Instagram, do dia do casamento dos duques de Cambridge, com uma mensagem de agradecimento a todos os que se lembraram deste dia.