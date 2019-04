Salvador já pesa mais de dois quilos, mas ainda não saiu do hospital

Ainda não saiu do Hospital de São João, no Porto, o filho de Catarina Sequeira, a atleta que entrou em morte cerebral e esteve ligada a um ventilador para permitir a viabilidade fetal. Estaria no útero, se a gestação tivesse corrido sem sobressalto. Ainda se cansa antes de acabar de beber o leite.

A evolução de um bebé prematuro é variável. “Cada um tem o seu ritmo”, diz a directora do Serviço de Neonatologia do Hospital de S. João, Hercília Guimarães. “Ainda não tem autonomia alimentar. Ainda não consegue tomar o leitinho todo sozinho. Há que ajudá-lo com uma sonda.”

Salvador nasceu faz neste domingo um mês, na madrugada do dia 28 de Março, às 31 semanas e seis dias. Pesava 1700 gramas, o que era “adequado à sua idade gestacional”. Às “36 semanas de idade corrigida”, está um pouco acima dos dois quilos. Só não teve alta por se cansar antes de beber a medida certa de leite e, de vez em quando, ainda precisar de oxigénio. Nada de anormal.

O nascimento estava programado para as 8h00 do dia 29. O parto foi antecipado para as 4h00 da véspera. A respiração da mãe deteriorou-se. E isso punha em causa os padrões de oxigenação do bebé. Pelo menos para já, os médicos não detectam qualquer “mossa”. “Mais uma semana ou duas e deve ter alta”, adianta Hercília Guimarães.

Salvador deverá continuar a ser acompanhado por uma equipa multidisciplinar, como qualquer prematuro. Há sempre a possibilidade de haver alguma situação que tenha passado agora despercebida e só venha a manifestar-se nos próximos meses ou mesmo nos próximos anos.

Catarina Sequeira estava grávida de 19 semanas quando sofreu uma forte crise de asma e desmaiou na casa de banho. A morte cerebral da canoísta de 26 anos foi declarada no dia 26 de Dezembro. Com a anuência da família e do companheiro, a equipa procurou salvar o bebé, mantendo as suas funções vitais.

A mãe, Fátima Branco, dispôs-se a ajudar a cuidar da criança. A empregada de limpeza, residente em Crestuma, criou nove filhos. Não vai, porém, disputar as responsabilidades parentais com o antigo companheiro da filha, um militar de 25 anos com quem ela vivia havia dois meses.