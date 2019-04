Paisagem sarnoza

Em distancia de pouco mais de duas legoas, dentro da freguezia de Santa Anna de Cambas, está hua ermida de S. Domingos, e perto della há hum lago, ou pego de agoa, a qual lavando as pessoas sarnozas as cura do seo mal, ou por virtude do Santo, a quem os lavados deixam as suas camizas, ou por natural virtude da agoa, perto da qual estam humas covas, que mostram serem minas de ferro, enxofre e vitriolo, por cujo mineral parece passar aquella agoa, como me informa o medico desta villa, e de que dará melhor conta o paroco daquelle destrito.[1]

Continuar a ler