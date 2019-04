Legislativas: Costa à frente de Rio por 12 pontos

Uma sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias e TSF, divulgada este domingo, prevê a vitória de António Costa nas eleições legislativas de Outubro. Segundo o inquérito, o PS lidera com 37,2% das intenções de voto, à frente do PSD, com 25,6%. Mais atrás, surgem o Bloco de Esquerda (8,3%), CDU e CDS (ambos com 6,5%).

Com este resultado, o PSD teria o seu segundo pior resultado de sempre: é preciso recuar a 1976 para encontrar uma derrota mais volumosa (24,3%) dos sociais-democratas.

A sondagem revela também que as intenções de voto dos portugueses são diferentes nas europeias e nas legislativas. O Partido Socialista, por exemplo, passa de um empate técnico (dois pontos à frente do PSD) previsto para as eleições europeias de Maio para uma vantagem de 12 pontos em relação ao PSD nas legislativas de Outubro.

No que toca às legislativas, e comparando os resultados segundo categorias etárias, de rendimento e geográficas, o PS lidera em quase todas, com excepção para as duas faixas etárias de eleitorado mais jovem, onde o PSD obtém uma vantagem de quatro pontos face ao PS.

Na sondagem da Pitagórica, destacam-se as intenções de voto dos eleitores para o PAN, que duplicam face a 2015 (2,8%), o que pode significar um reforço no número de deputados (actualmente, o PAN tem um, o líder do partido André Silva). A Aliança, de Santana Lopes, segue em último na sondagem: 1,8% das intenções de voto.

O estudo de opinião dá destaque também à rejeição e transferência de voto: 76% dos portugueses questionados afirmam que jamais votariam em Tino de Rans, líder do RIR, para primeiro-ministro. Santana Lopes, da Aliança, aparece em segundo lugar, com uma taxa de rejeição de 68%. No extremo oposto está António Costa: apenas 41% dos portugueses não votaria jamais em Costa para primeiro-ministro.

A sondagem foi baseada em 605 entrevistas telefónicas, feitas entre 3 e 13 de Abril. Tem uma margem de erro máxima que ronda os 4,07% para um nível de confiança de 95,5%.