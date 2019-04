Sócrates vs. Moro

Enquanto José Sócrates, arguido na Operação Marquês, acusa Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil, de ser “um activista político disfarçado de juiz”, o antigo super-juiz do processo Lava-Jato é peremptório ao afirmar sobre José Sócrates: “Não debato com criminosos pela televisão.” Mas, na verdade, o antigo primeiro-ministro português ainda não foi condenado em tribunal. Neste momento, José Sócrates não é um criminoso. Contudo, de todas as declarações feitas por Sergio Moro, destaco esta: “Todos os países têm dificuldade com crimes de grande corrupção porque envolvem pessoas poderosas.”

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Conduzir o país

Existem pessoas que quando estão a conduzir sentem-se os mais poderosos, muitas vezes considerados “sozinhos no mundo” ou a “última coca-cola no deserto”. Têm sido exactamente os homens que habitualmente põem as mãos no volante os que estão na origem de sérias perturbações na vida dos outros concidadãos, quer na mobilidade (transportes), quer no abastecimento de combustível e nas consequentes falhas em crescendo de transportes públicos e privados, escassez de medicamentos, alimentos, até à paralisação do país (matérias perigosas).

As greves destes trabalhadores, pelo impacto imediato que têm, conferem aos grevistas um poder inabalável e imparável perante um governo que não cuida em criar e accionar mecanismos que resgatem os milhares de cidadãos a essas lutas laborais (a acreditar na pureza dessas acções). De contrário, o poder estará do lado dos motoristas e por este andar poderão ameaçar o Estado de Direito, mudar ministros, governos, o que quiserem. A tolerância do executivo esvaziará as eleições. A política far-se-á sentado ao volante.

Aristides Teixeira, Almada

Intolerância religiosa

Estamos a viver tempos de mudança conturbados, com a proliferação de casos que claramente contribuem para alterar comportamentos sociais, em função dos actos de terror que vão ocorrendo por todo o mundo, fazendo vítimas inocentes sem dó nem piedade, como forma de imposição de novos hábitos culturais, e novas formas de estar, que colocam em causa a liberdade das pessoas e os direitos humanos.

A livre circulação de pessoas, a vaga migratória eventualmente concertada entre entidades, as lacunas existentes ao nível das regras no acolhimento de refugiados, a salvaguarda de direitos e deveres a cumprir pelos cidadãos acolhidos, sob pena de penalizações e expulsão dos países de acolhimento, deveriam ser regras previamente estabelecidas para uma sã convivência entre povos.

A intolerância e o radicalismo religioso não devem ser erguidos como bandeira para infligir sofrimento a qualquer povo, através de imposições arbitrárias de seres humanos sobre outros seres humanos, para se usurparem direitos, tendo como fim último uma única forma de pensar, quando vivemos num mundo multifacetado, onde a diversidade de opiniões, e o respeito pela opinião contrária, são um contributo valioso para o enriquecimento dos povos.

Américo Lourenço, Sines