Nem bons ventos nem bons casamentos?

A percentagem astronómica de 40 por cento de indecisos que pairava nas vésperas do voto tão decisivo de hoje sobre o futuro da democracia espanhola – e que constitui um reflexo da sua crise actual – não permitia augurar nenhum resultado seguro, apesar da notória liderança registada pelo PSOE em todas as sondagens. Ironicamente, aquilo que tende a desenhar-se no panorama pós-eleitoral é uma espécie de geringonça ao contrário, ou seja, de direita e extrema-direita. Um bloco de irmãos inimigos e potencialmente desavindos, em que um jovem partido vindo do centro e que prometia renovar e descrispar a paisagem politica espanhola, o Ciudadanos (Cs), acabou por adoptar a linguagem e o estilo da direita dura para ter acesso ao poder em Madrid, não temendo já conviver com os herdeiros do pós-franquismo militante encarnados pelo Vox.

