Casado votou ao som de gritos de “Presidente! Presidente!”

As salas e os corredores do Colégio de Nossa Senhora do Pilar foram pequenos de mais para acolher as dezenas de eleitores que aguardavam Pablo Casado, no final da manhã deste domingo. O líder do PP passou por aquela mesa de voto, localizada no bairro de Salamanca – o terceiro mais rico da capital –, para exercer o seu direito de voto e foi recebido em festa.

Sempre sorridente e disponível para ser fotografado e filmado pelos que por ali se apinhavam para o ver, Casado depositou o seu boletim na urna ao som de gritos de “Presidente! Presidente!”. O entusiasmo dos presentes acabou por motivar uma intervenção mais ríspida do delegado do PSOE, que levantou a voz acima das pessoas para lembrar que “estamos em terreno neutral”.

Já depois de ter votado e acompanhado a mulher à respectiva mesa de voto, o líder popular – atrás do actual presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, nos estudos sobre as intenções de voto – prestou uma curta declaração aos jornalistas, agradecendo o apoio das famílias que ali se deslocaram e apelando à participação dos espanhóis.

“Hoje é dia de votar e por isso aquilo que peço é uma participação máxima. É fundamental que todos os espanhóis participem porque o que sair hoje das urnas vai condicionar o futuro de Espanha para os próximos quatro anos”, disse Casado. “Podemos estar perante as eleições mais decisivas para o destino de Espanha dos últimos tempos”.

O dirigente do PP revelou ainda que espera que as eleições deste domingo tragam “um Governo estável” para Espanha, que possa “pôr fim à sucessão de eleições e legislaturas falhadas dos últimos anos”.

As urnas abriram em Espanha às 9h (menos uma hora em Portugal continental) para que os quase 37 milhões de eleitores possam decidir a nova composição do Congresso dos Deputados e do Senado. Mais de 23 mil mesas de voto vão estar abertas até às 20h locais.

O actual governo socialista é o favorito à vitória, mas dificilmente conseguirá maior absoluta, numas eleições que contam, pela primeira vez, com a intromissão da extrema-direita, representada no Vox – que aponta aos 15% dos votos.