Sporting sagra-se campeão europeu de futsal pela primeira vez

À terceira foi de vez. O Sporting conquistou neste domingo a principal prova europeia de clubes, em futsal, ao bater o Kairat, em Almaty, no Cazaquistão, por 2-1. Depois de duas finais perdidas nas duas épocas anteriores, os “leões” vencem a UEFA Futsal Champions League pela primeira vez.

Num jogo bastante equilibrado, o Sporting chegou aos golos apenas na segunda parte, por intermédio de Cavinato, aos 21’, e por Alex Merlim, aos 26’. A equipa cazaque reduziu aos 37’, por Douglas Junior.

Com esta vitória dos “leões”, Portugal passa a deter os troféus europeus de clubes e de selecções no futsal, sendo que a festa verde e branca se estendeu ao pavilhão João Rocha, em Lisboa, onde centenas de adeptos se juntaram (ver vídeo em baixo).

No outro jogo desta final four, no Cazaquistão, o Barcelona alcançou, ao início da tarde deste domingo, o terceiro lugar depois de bater o Inter Movistar de Ricardinho, por 3-1.