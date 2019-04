Manchester United quase condenado à Liga Europa

O Manchester United ficou praticamente afastado da luta por um lugar na Liga dos Campeões depois de ter cedido neste domingo um empate em Old Trafford (1-1) frente ao Chelsea na 36.ª jornada da Premier League inglesa. Com duas jornadas ainda por disputar, os “red devils” estão no sexto lugar, com 65 pontos, a três dos “blues” londrinos, que se mantêm no quarto lugar, o último que dá acesso à Champions.

A formação orientada por Ole Gunnar Solskjaer até começou bem, com um golo de Juan Mata aos 11’, mas deixou-se empatar ainda antes do intervalo, por intermédio de Marcos Alonso (43’) num lance em que o guardião David de Gea teve muitas culpas.

Depois de ter levantado os ânimos após a saída de José Mourinho, os últimos tempos do técnico norueguês no United têm sido terríveis, com apenas duas vitórias nos últimos sete jogos da Premier League, um ciclo que está quase a condenar os “red devils” à Liga Europa.

Já o Chelsea, está seguro no quarto lugar e ainda a olhar para o terceiro, ocupado pelo Tottenham. A equipa de Sarri têm ainda dois pontos de vantagem sobre o Arsenal, que perdeu neste domingo por 3-0 em casa do Leicester City.