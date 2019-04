Manchester City agarra-se à liderança da Premier League

Para voltar a ser campeão, o Liverpool tem de esperar que o Manchester City perca pontos na Premier League, mas isso já não acontece há quase três meses. Neste domingo a formação orientada por Pep Guardiola regressou ao comando graças a um triunfo muito difícil no terreno do Burnley por 0-1. Foi uma vitória difícil e económica, mas mais que suficiente para voltar a deixar a equipa de Klopp um ponto atrás.

Foi a 12.ª vitória consecutiva do City na Premier League inglesa (a última derrota foi em Janeiro passado, com o Newcastle), mas a bola custou a entrar na baliza do Burnley. Num jogo em que Bernardo Silva foi titular e cotou-se como um dos melhores em campo, apenas aos 63’ Sergio Aguero conseguiu encaminhar a bola para o fundo da baliza, depois de mais de uma hora em que o City praticamente não saiu do seu meio-campo ofensivo.

Com duas jornadas ainda por disputar, o City tem 92 pontos, mais um que o Liverpool. A formação de Manchester já só tem de se preocupar com a Premier League, recebendo na próxima jornada o Leicester City e terminando o campeonato em casa do Brighton & Hove Albion. Já o Liverpool, tem de pensar ainda nas meias-finais da Liga dos Campeões em paralelo com a competição interna. Entre os dois jogos com o Barcelona vai a Newcastle, fechando o campeonato em casa com o Wolverhampton.