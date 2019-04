A luta pela Champions vai animando a Série A

Esta foi mais uma época de futebol italiano em que a Juventus dominou como quis e conquistou mais um “scudetto” da Série A, mas ainda há muito para jogar e muito para decidir, sobretudo quem estará na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época.

Com uma das vagas entregue à Juventus e a outra praticamente entregue ao Nápoles, restam duas em aberto e a luta adivinha-se feroz entre seis equipas, já que o terceiro (Inter) e o oitavo (Lazio) estão separados por sete pontos, depois de cumprida a quase totalidade da jornada 34.

Com a sua vitória por 0-2 no terreno do Frosinone, o Nápoles praticamente assegurou o segundo lugar e, de caminho, deixou o seu anfitrião da tarde praticamente condenado.

Abaixo dos napolitanos, as contas complicam-se. No sábado, o Inter segurou em casa o campeão (1-1) e passou aos 62 pontos e a Roma, com o seu triunfo por 3-0 sobre o Cagliari, passou para quarto, mas os romanos podem voltar a descer para quinto se a Atalanta triunfar nesta segunda-feira sobre a Udinese – uma vitória deixaria a equipa de Bérgamo com 59 pontos, mais um que os romanos.

Do sexto ao oitavo, as contas ficaram ainda mais embrulhadas, com a vitória do Torino por 2-0 sobre o AC Milan. A “outra” equipa de Turim passou a ter 56 pontos, tantos quanto os “rossoneri”, mas com vantagem no confronto directo. E, com a vitória desta tarde em Génova sobre a Sampdória (1-2), a Lazio também se manteve bem viva nesta luta – a formação romana tem 55 pontos.