João Domingues acede ao quadro principal do Estoril Open

O português João Domingues vai jogar pela terceira vez o quadro principal do Estoril Open, graças à vitória alcançada diante do italiano Filippo Baldi na segunda e última ronda do “qualifying”.

No Clube de Ténis do Estoril, o jogador de Oliveira de Azeméis, 214.º colocado no “ranking” ATP, precisou de apenas dois sets para afastar Baldi (150.º na mesma hierarquia), pelos parciais de 6-2 e 6-4, e assegurar a passagem ao quadro principal do único torneio ATP 250 português.

Depois das duas derrotas anteriores frente ao jovem italiano, de 23 anos, no Challenger de Francavilla, em 2018, e num torneio da categoria future em Portugal, em 2015, João Domingues levou a melhor e, pela terceira vez consecutiva, acedeu ao lote de 28 jogadores que vão disputar o troféu do Estoril Open.

O adversário do número três nacional, que em 2017 alcançou a segunda ronda e há um ano disputou a jornada inaugural, só será conhecido após a conclusão da fase de qualificação e consequente sorteio.