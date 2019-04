Bielsa, o “fair play” obrigatório e a promoção adiada

Marcelo Bielsa tem tido uma primeira época no futebol inglês muito colorida, por todas as razões e mais alguma. E, neste domingo, “El Loco” acrescentou mais um capítulo à sua lenda. Mesmo estando em causa a promoção à Premier League inglesa, o treinador argentino obrigou os jogadores da sua equipa, o Leeds United, a oferecer um golo ao Aston Villa, depois de ter marcado numa jogada em que um jogador adversário estava no chão.

O Leeds estava a ganhar, Bielsa obrigou os seus jogadores a um gesto de “fair play”, o Aston Villa empatou e foi assim que acabou o jogo, um 1-1 que dividiu os pontos entre os dois e que deu ao Sheffield United a promoção automática à Premier League. Se vencesse, o Leeds ainda iria para a última jornada do Championship a lutar pela promoção directa, mas este empate deixa a equipa de Bielsa como um dos quatro que vai disputar o play-off para a atribuição da restante vaga (a par de Aston Villa e West Bromwich Albion).

No Elland Road, em Leeds, ninguém conseguia desfazer o nulo. Aos 72’, Jonathan Kodija, avançado costa-marfinense da equipa de Birmingham, fica lesionado num lance no meio-campo e os seus colegas pedem aos jogadores do Leeds que atirem a bola para fora. A equipa da casa parece aceitar o pedido e um dos jogadores lança a bola na direcção da linha de fundo na área do Aston Villa. Ninguém reage, a não ser Mateusz Klich, que deu continuidade ao lance, avançou para a área e fez o 1-0.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O pandemónio instalou-se em campo, com os confrontos entre os dois lados a estenderem-se aos respectivos bancos. Dos confrontos, saiu um cartão vermelho para o “villain” El-Ghazi e Bielsa, a partir do banco do Leeds, deu ordem imediata à sua equipa para oferecer o empate ao adversário, que marcou aos 77’ por Adomah, praticamente sem qualquer oposição dos jogadores do Leeds, a não ser de Pontus Jansson, central sueco do Leeds, que ignorou as instruções de Bielsa e tentou evitar o golo.

O empate manteve-se até ao final, um resultado que fechou os lugares de promoção directa à Premier League. Um deles já estava entregue ao Norwich City, o outro ficou para o Sheffield United, após o empate deste. É o regresso dos “blades”, que já foram campeões ingleses há mais de um século (em 1888) ao primeiro escalão do futebol inglês 12 anos depois de ter sido despromovido na época 2006-07.