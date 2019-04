Benfica vence em Braga e aproxima-se do título

O Benfica deu um grande passo rumo ao título de campeão nacional com um triunfo na visita ao Sp. Braga (1-4). A equipa de Bruno Lage aproveitou o empate do FC Porto em Vila do Conde e é agora líder isolada da classificação, com dois pontos de vantagem.

A oportunidade estava perante o Benfica, que no entanto entrou mal na partida em Braga. Os minhotos foram melhores durante toda a primeira parte e chegaram ao golo aos 35’, de penálti. Fransérgio levou tudo à frente, galgou metros, passou por Florentino e por Ferro e depois foi derrubado na área por Rúben Dias quando se preparava para rematar à baliza de Vlachodimos. Perante o guarda-redes “encarnado”, Wilson Eduardo não perdoou.

Muito melhor na segunda parte, o Benfica começou a criar situações de perigo para a baliza do Sp. Braga. Logo aos 52’ João Félix desferiu um remate forte, que Tiago Sá ainda desviou para o poste.

Mas seria em dez minutos de vendaval que os “encarnados” iam dar a volta ao marcador. Pizzi restabeleceu a igualdade aos 59’, num penálti a castigar falta de Ricardo Esgaio sobre João Félix – as imagens não são totalmente esclarecedoras. Aos 66’, novo penálti: um remate de Pizzi bateu no braço de Bruno Viana e Tiago Martins assinalou grande penalidade, que Pizzi voltou a não desperdiçar.

A partida ficou praticamente sentenciada aos 69’, com o terceiro golo do Benfica. De canto, Pizzi fez o passe teleguiado para o cabeceamento de Rúben Dias, que surgiu mais alto que Bruno Viana e ampliou a vantagem “encarnada”.

Mas ainda haveria tempo para mais um golo, já aos 90’: Seferovic surgiu isolado mas permitiu a defesa de Tiago Sá. A bola sobrou para Pablo, que imediatamente a perdeu para Rafa, que avançou e atirou para o 1-4.

O Benfica obteve a 15.ª vitória em 16 jogos no campeonato desde que Bruno Lage assumiu o comando técnico e isolou-se na liderança: soma 78 pontos, mais dois do que o FC Porto.