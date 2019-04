Vingadores: Endgame bate todos os recordes e fez mil milhões de euros na estreia

Quatro em cada cinco bilhetes de cinema vendidos este fim-de-semana nos EUA foram para Vingadores: Endgame, o filme de três horas que põe fim a uma era do Universo Cinemático da Marvel. O filme bateu vários recordes americanos, planetários e até será a melhor estreia em Portugal. O filme fez mil milhões de euros em receitas de bilheteira no seu fim-de-semana de estreia, eclipsando os resultados de outros recordistas da família dos blockbusters como Star Wars: O Despertar da Força (2015).

A Disney, que é detentora dos Marvel Studios que produzem os filmes dos Vingadores e seus super-heróis avulsos, anunciou este domingo os números. O filme, o 22.º do universo que se começou a desenrolar nos ecrãs em 2008, fez 314 milhões de euros em receitas só nos EUA, onde se estreou na sexta-feira, e a venda de bilhetes originou lucros brutos de 770 milhões no resto do mundo. São valores que batem recordes e que só engrossarão nas próximas semanas, juntando-se aos cerca de 17 mil milhões de euros que os 21 filmes que o antecedem já encaixaram na última década.

Portugal está na lista dos 44 países em que o estúdio diz que Vingadores: Endgame fez os melhores resultados de um filme no seu dia de estreia, escreve a revista Variety. Os dados oficiais só serão divulgados na segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) relativamente aos espectadores acumulados desde as sessões da meia-noite de dia 24 para dia 25 até às últimas sessões deste domingo, mas só essas exibições de dia 24/25 já lhe davam o título de filme mais visto da semana. Segundo o ICA, o filme de Anthony e Joe Russo fez 1,2 milhões de euros de receitas brutas e foi visto por quase 30 mil pessoas.

Este domingo, a sala Imax do Centro Comercial Colombo fez mesmo uma sessão especial pelas 9h40 da manhã para dar resposta à procura. Segundo a sua distribuidora em Portugal (a Nos Audiovisuais), escreve o portal Sapo, no dia 25 de Abril os super-heróis foram vistos por mais de 80 mil espectadores e tiveram a melhor estreia de sempre.

Vingadores: Endgame é não só o corolário de uma história intrincada desenvolvida ao longo dos 21 filmes anteriores, com base na BD e nesta família de super-heróis, mas também um dos acontecimentos do ano em matéria de cultura popular – e, sobretudo, uma mina de spoilers, com os fãs mais aguerridos a acorrer aos cinemas nos primeiros dias de exibição para evitar confrontar-se com o desfecho e o destino das personagens na internet, por exemplo. A própria Marvel Studios fez campanha nesse sentido.

Este é também um blockbuster filmado com câmaras Imax e que pode ser visto nas salas com essa tecnologia envolvente — e cujos bilhetes são mais caros, inflacionando os números de bilheteira, tal como os da sua versão 3D. Em Portugal há salas Imax em Lisboa, Cascais e Porto. Nos EUA, a maior parte das receitas de bilheteira deste fim-de-semana de estreia são precisamente de salas Imax.

O filme tem estado a agradar aos críticos com a sua mistura de acção, efeitos visuais e momentos emotivos, apesar das suas três invulgares horas de duração e está já a ser usado como bandeira pelos defensores da experiência da ida ao cinema. “Mostra o poder das salas – a capacidade, mesmo numa cultura hiperfragmentada, de fornecer uma experiência comunitária tão grande”, defendeu no New York Times a presidente da Imax Filmed Entertainment, Megan Colligan. “Os espectadores mais jovens vão lembrar-se de onde estavam quando viram Endgame”, argumenta John Fithian, presidente da associação de exibidores National Association of Theater Owners. “Isso vai ter efeitos durante anos da mesma forma como os espectadores que cresceram nos anos 1970 e 80 ainda falam do impacto que Star Wars teve neles.”

Outros recordes batido por Vingadores: Endgame, protagonizado por Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Josh Brolin ou Mark Ruffalo, é o número de cidades onde está a ser exibido nos EUA — 4662. Em Portugal, o filme está em 139 ecrãs.