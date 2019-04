Leonardo da Vinci: da ciência na arte à arte na ciência

O Renascimento começou por ser uma revolução na arte para depois ser uma revolução na ciência. Revolução na arte porque do mundo plano que aparecia na pintura da Idade Média passou-se para um mundo tridimensional, proporcionado pela perspectiva. A ciência entrou na arte, pois a perspectiva, a técnica de representar um mundo cheio de volumes numa folha plana, não é mais do que um produto da geometria, uma das ciências mais antigas. Além disso, a perspectiva implicou também uma mudança conceptual: o ponto de fuga, o sítio para onde é conduzido o olhar no desenho em perspectiva, implica a existência do infinito, uma ideia inquietante na época.

Continuar a ler