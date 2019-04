Máquinas que jogam à bola e um robô que ensina língua gestual

É cor-de-rosa e branco, com algumas partes em preto. Tem o aspecto do típico robô, mas também se parece com um humano: tem braços, pernas, nariz, boca e um coração, e todos estes elementos desempenham um papel importante para que cumpra a função para o qual foi criado: ensinar a língua gestual.

A equipa de Fabiana Luiz, Carolina Cavaco, Maria Luís Costa, Eleonor Silva e David Antunes, todos alunos do 6.º, 7.º, 8.º e 10.º ano no Agrupamento de Escolas S. Gonçalo, em Torres Vedras, é a responsável pela concepção de Tupi, um robô que luta pela inclusão.

A máquina desenvolvida pela equipa tem como principal função ensinar a língua gestual a qualquer um que a queira aprender. “Queremos apelar à aprendizagem da linguagem por todos e que se comece a colocar a língua gestual como uma disciplina extracurricular nas escolas”, explica Carolina Cavaco.

Estes e muito outros robôs, de todos os tamanhos e feitios e para todos os gostos, podem ser visitados por estes dias no Festival Nacional de Robótica 2019. O evento, que nasceu em 2001 para pouco depois ser apadrinhado pela Sociedade Portuguesa de Robótica, acontece todos os anos numa cidade portuguesa diferente. Esta é a primeira vez em que Gondomar é o palco do festival.

Do Algarve até Bragança, com a promessa que um dia poderá vir a realizar-se nos Açores, o festival que dura até Domingo inclui várias provas de robótica e tem como participantes mais frequentes alunos do básico e secundário – os chamados juniores – e equipas de universidades – os seniores.

“Algumas provas nasceram cá, idealizadas por nós, mas outras fazem parte de competições internacionais que nós adaptamos ao nosso evento. Este ano temos cerca de 80 equipas de juniores e 30 de seniores em competição”, explica ao PÚBLICO um dos organizadores do evento e docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), António Paulo Moreira.

Para os seniores, existem sete tipo de competições: Futebol Robótico Médio, Liga de Simulação 2D, Liga de Simulação 3D, Condução Autónoma, [email protected], [email protected] Life e FreeBots.

São também sete tipos de competição que fazem parte da competição júnior – Futebol Robótico Júnior, Busca e Salvamento Linha, Busca e Salvamento Labirinto, Busca e Salvamento Simulação, FreeBots Júnior, First Challenger e OnStage.

Um robô e uma causa

Os alunos responsáveis pela programação e construção de Tupi ganharam o gosto para a robótica numa disciplina obrigatória que têm na escola, mas a paixão cresceu quando perceberam que podiam juntar-se ao Clube de Robótica de São Gonçalo.

Há vários anos que participam em campeonatos e vão sempre a concurso com uma peça que possa ajudar a sociedade de alguma forma. A ideia da língua gestual já tinha nascido, mas ganhou asas com a chegada de Fabiana Luiz ao grupo. Os seus pais são ambos surdos e aprender a língua gestual era a única forma de conseguirem comunicar.

“Quando descobri que estavam a fazer um robô para ensinar língua gestual pedi aos meus pais se podia participar, eles disseram que sim e aqui estou”, explica a aluna.

Se tudo funcionar bem, estão confiantes que podem vencer a competição de domingo. Até lá, vão continuar com testes e experiência para que nada na actuação do robô falhe “porque a causa é importante”.

“Em vez de serem só os surdos a aprender, devíamos saber todos a língua deles para podermos comunicar melhor. Só queremos é fazer isso de forma divertida”, conclui Maria Luís Costa com um sorriso.

Um jogo de futebol diferente

Do outro lado do pavilhão, há uma plateia incerta a assistir ao jogo de futebol robótico. Incerta porque de cada vez que a bola entra numa das balizas, independentemente da equipa, o público grita “golo” em uníssono.

A equipa de Cláudia Rocha, os 5DPO, acabou de sair de campo. No seu tempo livre, a investigadora do INESC TEC, no Porto, participa, juntamente com colegas e alunos da FEUP, neste tipo de competições.

“A ideia é os robôs jogarem futebol de forma autónoma, sem intervenção humana. Previamente fazemos a programação, definimos as técnicas consoantes a jogada. Um ataque é sempre diferente de uma defesa em termos de programação”, explica, em conversa com o PÚBLICO.

As regras do jogo não variam muito do futebol tradicional. O objectivo é marcar o máximo de golos à equipa contrária e defender a própria baliza. Há um guarda-redes, uma bola, e até um árbitro que, para contrastar com o cenário, é humano e tem a função de apitar de cada vez que existe uma falta ou um fora de jogo. Há cartões vermelhos e amarelos e existe um suplente para substituir um dos cinco jogadores em campo.

No entanto, o futebol robótico tem algumas particularidades. “As máquinas têm duas rodinhas para segurar a bola, mas não a podem segurar mais de três metros, têm obrigatoriamente de a passar a um colega. O mesmo acontece antes de seguirem para a baliza”, explica António Paulo Moreira, o professor da FEUP, que também é coordenador dos 5DPO.

O jogo em si exige uma combinação de conhecimentos de electrónica, mecânica e programação com que os 5DPO já estão familiarizados. No entanto, Cláudia Rocha confessa que se neste tipo de competições existem sempre problemas técnicos que têm de ser resolvidos na hora.

“Uma das vantagens deste tipo de eventos é conseguirmos ver o que é que as outras equipas andam a fazer. Podemos ver coisas que nem pensaríamos fazer ou funcionalidades que nunca pensámos implementar”, diz a investigadora.

É também neste festival que se apuram os participantes do RoboCup. O vencedor em Gondomar irá representar Portugal nas duas competições de robótica, uma mundial e outra europeia, que reúnem as melhores equipas de cada país, e onde Portugal tem apresentado um historial de sucesso.

Enquanto a hora do anúncio dos vencedores de todas as categorias não chega, há quem fique toda a noite a treinar no pavilhão multiusos de Gondomar. “Está aberto a noite toda e algumas equipas mais velhas aproveitam e fazem noitadas para terem os campos de treino de robôs livres. Vale tudo”, remata António Paulo Moreira.