Contra regras da ONU, Portugal deteve 74 crianças nas fronteiras

Os períodos de detenção diminuíram. Mas, mesmo assim, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) continua a deter dezenas de crianças migrantes, uma prática “preocupante à luz dos standards internacionais que proíbem qualquer detenção de crianças pela imigração”, escreve o Centro Português de Refugiados (CPR) no relatório anual The Asylum Information Database (AIDA), gerido pelo European Council on Refugees and Exiles (ECRE).

