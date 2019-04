MP diz que família de vítimas não pode pedir que autarca de Pedrógão seja arguido

O Ministério Público (MP) considera que a família de duas vítimas mortais dos incêndios de Pedrógão Grande, representada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, não tem legitimidade para solicitar a constituição como arguido do presidente da Câmara de Pedrógão, Valdemar Alves, confirmou o PÚBLICO fonte do processo. Foi desta forma que a procuradora Ana Simões respondeu ao recurso da defesa do autarca, interposto na sequência desse pedido.

Continuar a ler