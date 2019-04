“Há países em que os programas de troca de seringas foram cancelados por razões políticas”

O número de países que têm no terreno medidas capazes de reduzir os riscos e as doenças associadas ao consumo de drogas, como a morte por overdose e o contágio por VIH ou Hepatite C, estagnou desde 2016. O alerta está no último relatório da Harm Reduction International (HRI), a organização não-governamental com estatuto consultivo junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas, que luta há anos pelos direitos dos utilizadores de droga a terem garantidas condições de segurança e de acesso aos serviços sociais e de saúde.

