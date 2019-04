Endogamia académica

Não deixa de ser irónico que o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL), referido na reportagem do PÚBLICO sobre a endogamia académica, seja ele próprio a melhor ilustração dessa endogamia: entrou na Faculdade como aluno em 1977, e por lá ficou até hoje, tendo chegado a diretor em 2018!

Os docentes universitários têm uma longa tradição no recurso à Justiça para contestarem alegadas irregularidades cometidas pelas instituições nos concursos da carreira docente. Com bastante frequência, habituámo-nos a ver concursos com mais de um opositor acabarem nos tribunais. A originalidade do caso relatado pelo PÚBLICO, relativo a um concurso na FCT-UNL, com dois candidatos, é que a queixa seguiu para o Ministério Público, ou seja, o candidato preterido acusou diretamente o colega de ter cometido um crime. Como é que chegámos a este ponto?

Com a entrada em vigor do Código de Procedimento Administrativo (CPA) em 1992, foram introduzidas regras nos concursos da administração pública, que obrigavam os editais a publicar os critérios de admissão e avaliação dos candidatos, no sentido de garantir a transparência dos concursos. As universidades sempre se mostraram renitentes em incluir esses critérios nos editais do Diário da República (DR), o que originou uma sequência interminável de ações de impugnação nos Tribunais Administrativos, que paralisavam a progressão na carreira dos docentes envolvidos. Quando as universidades finalmente “descobriram” o CPA, esmiuçaram-se os editais do DR com listas infindáveis de critérios, o que em muitos casos deu origem aos chamados “concursos por fotografia”, ou seja, eram critérios que encaixavam na perfeição no perfil do candidato preferido do Departamento a que respeitava o concurso. Apercebendo-se desta “chico-espertice”, o ministro Mariano Gago, forte opositor da endogamia académica, introduziu uma norma no Estatuto da Carreira Docente Universitária (artigo 37.º, DL 205/2009), que impede a abertura de concursos em áreas disciplinares demasiado restritivas. No entanto, como alguém disse recentemente, as questões de ética não se resolvem com leis...

Pedro Abreu, professor universitário aposentado; ex-presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (1997-2001)

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda o 25 de Abril

Fico triste quando não ouço dos militares que fizeram o 25 de Abril ou dos políticos que adquiriram a democracia com este acontecimento uma palavra de reconhecimento público pelo sacrifício que mais de 800.000 jovens deram à Pátria durante 15 anos na guerra colonial. Quero lembrar que os militares que fizeram o 25 de Abril são os mesmos que, como eu, comandámos pelotões ou companhias nessa guerra colonial, e que os soldados que vieram de Santarém com Salgueiro Maia ou ficaram nos quarteis em Lisboa, para consolidarem o 25 de Abril, são os mesmos que aqueles 800.000.

Duarte Dias da Silva, Lisboa