Serão estas eleições inúteis? A Espanha resiste à cultura dos pactos e alianças

Não vale a pena gastar muita tinta a especular sobre números nas imprevisíveis eleições espanholas. Teremos os resultados no domingo à noite. A principal função das eleições é produzir governos. E reside aqui a grande dúvida. O sistema partidário espanhol mudou, passou do bipartidarismo para um jogo a quatro, e agora a cinco, com a entrada em cena da extrema-direita. O novo quadro fragmentou o voto e acabou com as maiorias absolutas, passando a exigir pactos e coligações. Os partidos espanhóis têm uma cultura de pactos e coligações nas regiões. Mas recusam-na a nível nacional.

