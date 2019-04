Califórnia: tiroteio junto a uma sinagoga deixa quatro pessoas hospitalizadas

Um homem foi detido para interrogação depois de relatos de um tiroteio, que aconteceu por volta das 11h30 da manhã (19h30 em Lisboa) deste sábado numa sinagoga na cidade de Poway, San Diego, na Califórnia. A notícia é avançada pelas autoridades de San Diego através do Twitter,

O centro médico de Poway recebeu um paciente traumatizado pelo tiroteio, e está à espera de outros três, disse um porta-voz do hospital à CNN, cujo estado de saúde é ainda desconhecido.

“Sem ameaças conhecidas, porém com enorme precaução, vamos fazer patrulhas extra nos locais de culto religioso”, disse Nisleit, chefe da polícia de San Diego, que presta apoio à delegação de Poway.

Este incidente acontece meses depois do tiroteio na sinagoga Tree of Life, em Pittsburgh, na Pensilvânia, que fez 11 mortos. O atirador entregou-se à polícia e o incidente está a ser tratado como um crime de ódio. De acordo com a comunicação social norte-americana, o atacante foi na altura identificado como Robert Bowers, de 46 anos de idade, que estava armado com uma metralhadora do tipo AR-15 e três revólveres. Terá gritado “todos os judeus têm de morrer” antes de atirar sobre as pessoas que assistiam ao culto religioso do shabbat (reservado à reflexão e tempo com a família), no edifício localizado em Squirrel Hill, um bairro residencial judeu de Pittsburgh.