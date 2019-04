O que muda para os imigrantes em Portugal quando a UE cresce?

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Entre os países que entraram na União Europeia já no século XXI, a Roménia é a que tem a maior comunidade de imigrantes em Portugal: mais de 30 mil. Esta semana, no programa A Europa que Conta, falamos sobre livre circulação de pessoas. O que é que mudou na Europa sem fronteiras?

A jornalista Joana Filipe conversou com três imigrantes romenas que nos contam como foi a chegada a Portugal: Cecília Minascurta, fundadora da associação Mundo Feliz, Alina Romina Precup, que chegou a Portugal um ano antes da entrada da Roménia na União Europeia, e Mihaela Gruia, que começou do zero em 2011.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.