Mais de metade dos britânicos preferia que referendo do “Brexit” nunca tivesse existido

Depois de quase quatro anos sem consensos entre as forças políticas relativamente ao “Brexit”, mais de metade dos britânicos, cerca de 55%, pensa que seria melhor nunca se ter realizado o referendo de 2016, que levou o Reino Unido a sair da União Europeia, com 52% dos votos.

De acordo com uma sondagem do “Observer”, “a discordância é maior entre os apoiantes do Partido Trabalhista: 72% dos eleitores considera o referendo um erro, enquanto 18% dos eleitores continuam a defender a saída do Reino Unido da União Europeia.

Em contraste, as opiniões dividem-se mais entre os conservadores, sendo que 49% dos eleitores dos Tories pensa que o referendo foi uma má ideia, apesar de 43% continuar convicto de que foi a melhor escolha.

Os dados, que resultam de entrevistas a 2004 britânicos, realizadas entre os dias 9 e 27 de Abril, mostram que se houvesse um segundo referendo, 46% dos britânicos votaria pela permanência do Reino Unido na UE, enquanto 34% optava pela saída.

Quase metade dos inquiridos acham que Theresa May deveria renunciar ao cargo de primeira-ministra quando o acordo do Brexit for concretizado ou até mais cedo. Por outro lado, 14% acredita que May deveria continuar no poder e liderar a segunda fase das negociações do “Brexit” antes de se demitir.

Estas sondagens revelam a mudança de perspectiva da população relativamente ao “Brexit”, tendo em conta que no referendo de 23 de Junho de 2016, 51,89% dos britânicos votaram favoravelmente a saída do país da UE.