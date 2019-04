Incêndio no Porto atinge casa de Almeida Garrett. Dois bombeiros feridos

Um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado no centro do Porto começou num prédio devoluto e acabou por se alastrar para mais duas casas, uma delas onde o escritor Almeida Garrett nasceu, em 1799, e viveu até 1804. Dois bombeiros ficaram feridos, disse ao PÚBLICO fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

Os prédios localizam-se entre a Rua Dr. Barbosa de Castro e o Passeio da Virtudes, em pleno centro histórico da cidade.

O alerta foi dado às 2h30 deste sábado, segundo os Sapadores, que estão no local, com dois veículos, tal como os Bombeiros Voluntários do Porto, com um veículo.

O prédio onde nasceu e viveu Garrett, um edifício do século XVIII, situa-se no número 37 da Rua Dr. Barbosa de Castro. Na fachada há uma referência à importância do edifício na vida do autor de Viagens na Minha Terra.