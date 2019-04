No concurso dos Vinhos Verdes vencem os Alvarinho. Até quando?

Numa região que se orgulha da trajectória recente de crescimento, que está a atrair os grandes produtores nacionais, que já exporta quase metade dos vinhos que certifica e que quer mudar a agulha para os vinhos de qualidade, os Vinhos Verdes têm no seu concurso anual um interessante acrescento, que é a escolha dos “Best of” - ou seja, os melhores dos melhores -, que é feita por um júri de especialistas estrangeiros.

Não que os que vêm de fora escolham melhor ou sejam mais criteriosos, mas antes porque representam os gostos e tendências para lá da tradição, ou seja, têm o potencial de mostrar o caminho a quem quer vender e valorizar os seus vinhos fora das fronteiras nacionais. Além disso, os cinco vinhos eleitos acompanham durante o ano todas as acções de promoção externa da região. Não se pode dizer, portanto, que seja uma má ideia.

E que disseram este ano os avaliadores estrangeiros? Que os Alvarinho são os melhores, que estão à frente e respondem às exigências do mercado global. De facto, o júri composto por especialistas vindos dos EUA, Japão, Rússia, Dinamarca, Brasil e Canadá, elegeu apenas vinhos da sub-região Monção e Melgaço numa prova em que estavam os 35 vinhos melhor pontuados em todo o concurso da região dos Vinhos Verdes.

Mas nem só. Também com o júri nacional, em todas as categorias em que podiam concorrer os vinhos com a casta Alvarinho saíram vencedores, curiosamente incluindo espumantes e aguardentes.

Nada de admirar para quem esteja atento ao que se tem passado na região, já que foram os produtores e enólogos de Alvarinho que mais cedo avançaram pelo caminho da diferença e da qualidade, quase sempre ao arrepio e contra a corrente. Experimentando caminhos novos, técnicas e conceitos para lá da tradição “docinho e gasoso” quem em muitos casos é ainda a marca da região.

É esse o caminho que a Comissão Regional de Viticultura quer fazer alargar agora a toda a região, prometendo vinhos mais sérios, ousados e estruturados. Vinhos que superem a ideia de consumo imediato, a sazonalidade de verão e para todos os momentos e ocasiões. Os exemplos começam a alargar-se pela região, os incentivos também e o concurso deste ano incluiu já uma categoria para vinhos da colheita e 2016 ou anteriores. Ganhou um Alvarinho! Tal como na categoria Regional Minho.

O que os resultados parecem mostra à saciedade é que há um caminho feito pelos produtores e enólogos de Alvarinho que merece ser seguido no resto da região. Um desafio que vais mostrar até quando os Alvarinho vão continuar a sair os vencedores.

Best of Vinho Verde 2019 Valados de Melgaço Reserva Alvarinho 2017 Encosta dos Castelos Alvarinho 2018 Dom Ponciano Colheita Seleccionada Alvarinho 2013 Vinha Antiga Escolha Alvarinho 2017 Portal do Fidalgo Alvarinho 2018 “Os Melhores Verdes 2019” (Ouro) Vinho Verde Branco - Quinta dos Encados Grande Escolha 2018 Vinho Verde Rosado - Desfiado Reserva 2018 Vinho Verde Tinto - Quinta da Samoça Vinhão 2018 Colheita <2016 - Dom Ponciano Colheita Seleccionada Alvarinho 2013 Vinho Verde Alvarinho - Encosta dos Castelos Alvarinho 2018 Vinho Verde Arinto - Ardina Colheita Seleccionada Arinto 2018 Vinho Verde Avesso - Quinta de Linhares Avesso 2018 Vinho Verde Loureiro - Vale do Homem Loureiro 2018 Vinho Verde de Casta - Opção Azal 2018 Aguardente de Vinhos Verde - Alvarinha Espumante de Vinho Verde - Muralhas de Monção Branco Reserva Bruto Alvarinho 2015 Vinho Regional Minho - Quinta de Gomariz Colheita Seleccionada Alvarinho 2018