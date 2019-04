Cazaquistão, memória dos gulags no coração da estepe

Esta história pode ter múltiplas entradas, como todas as histórias. Uma delas é irónica. Quando, nos anos 1970, a cidade de Karaganda, no norte do Cazaquistão, inaugurou um monumento de homenagem aos mineiros da região, já uma parte das instalações do sistema local de gulags havia sido convertida em estância de férias para os trabalhadores soviéticos.

