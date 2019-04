A arte dos petiscos à volta do rio e do mar

O transmontano Virgílio Nogueiro Gomes e a ribatejana Isabel Zibaia Rafael, que já se tinham dedicado juntos aos “petiscos e miudezas à portuguesa”, projecto que deu um livro, voltam-se agora para os “petiscos do rio e do mar”, com uma série de receitas, acompanhadas por histórias dos peixes do rio e do mar e também dos moluscos e crustáceos.

Os autores começam por recordar as infâncias em que frequentavam praias fluviais, no Tejo ou no Sabor, os almoços de merendas junto ao rio, enquanto alguns, “os mais atrevidos ou pacientes”, pescavam.

Apesar de andarmos um pouco esquecidos destes peixes de rio, Portugal tem uma invejável variedade, desde os que são considerados mais nobres como a lampreia ou a truta, até ao popular sável, muito apreciado, na época própria, com a açorda feita com as próprias ovas. Neste livro, as receitas ensinam a fazer, por exemplo, as tradicionais enguias fritas, um escabeche branco de sável ou umas trutas abafadas.

Petiscos do rio e do mar Virgílio Nogueiro Gomes e Isabel Zibaia Rafael

Ed. Marcador

PVP: 15,50€

Depois dos peixes do rio, surgem os do mar, e propostas como os carapaus alimados, os rissóis de pescada ou o fígado de tamboril com moscatel e maçã caramelizada. Mas antes disso, há o texto de enquadramento em que os autores falam das diferentes técnicas, da cozedura a frio à fritura acompanhada por molho de escabeche, manifestando contudo uma preferência pela simples grelha, “a melhor confecção para apreciar a frescura e consistência” do peixe.

Os dois últimos capítulos centram-se nos moluscos e nos crustáceos, com uma série de clássicos como os choquinhos na frigideira, camarão ao alhinho ou as amêijoas à Bulhão Pato, mas também as empadas de berbigão, as navalhas no tacho com coentros ou a sapateira recheada.

Todos os capítulos são acompanhados por provérbios ou expressões populares como os menos politicamente correctos “a mulher e o peixe do mar são difíceis de apanhar” e “a mulher e a sardinha querem-se da mais maneirinha” ou os mais divertidos como “o hóspede e o peixe aos três dias fede” ou “peixe não morre afogado”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O objectivo do livro é chamar a atenção para a grande variedade de produtos do mar que a costa portuguesa oferece, tendo sido seleccionados os peixes e mariscos “que serão mais facilmente adquiridos”, sem que Virgílio Gomes, estudioso da história da alimentação e autor do site com o seu nome, e Isabel Zibaia Rafael, autora do blogue Cinco Quartos de Laranja e organizadora de workshops de cozinha, tenham a pretensão de ser exaustivos.

Tal como o livro anterior, este é também uma homenagem à arte do petisco (Virgílio é também autor do Tratado do Petisco, outra edição da Marcador) e “à nossa habilidade de a partir de um petisco fazer uma refeição completa” ou, ao contrário, “de pratos base fazer petiscos”.

Outras leituras O Algarve tem muitos Algarves Para além das praias, o que é que o Algarve tem que o torna tão especial para os turistas? Tem flamingos quando menos se espera, campos de golfe com vista para o mar, trilhos selvagens, ilhas desertas, falésias imperdíveis e sabores inesquecíveis. De Aljezur a Alcoutim, passando por Vila do Bispo, Albufeira, Loulé, Castro Marim ou São Brás de Alportel – na prática, por todos os concelhos da região –, o livro Algarve, de Sérgio Fonseca e editado pela Objecto Anónimo, mostra-nos a região mais a sul do país em imagens acompanhadas de pequenos textos em inglês e francês. E entre o rol de fotografias estão as famosas grutas de Benagil, os campos de amêndoas da Funchosa de Cima, as salinas de Castro Marim ou uma manada de vacas a pastar no Monte Fóia. Porque o Algarve tem muitos Algarves dentro. Algarve

Sérgio Fonseca

Objecto Anónimo

22,50€ Coimbra e Quito na Pato Lógico A colecção A Minha Cidade, da Pato Lógico, tem mais dois títulos. Coimbra, percorrida por Catarina Sobral, e Quito, através dos olhos de Roger Ycaza, são as duas novas cidades em formato de mapas desdobráveis com 12 sítios ilustrados de forma intimista pelos artistas convidados. Catarina nasceu na carismática e “invulgarmente larga” Rua da Sofia (nº 158) e a sua juventude foi passada entre viagens numa linha de comboio que já não existe — “como eu, a Linha da Lousã, só esteve em Coimbra de passagem, para dar lugar a um metro, que nunca chegou”. A ilustradora passa pelo Jardim Botânico (sítio preferido: “à sombra da Alameda das Tílias") e Jardim da Sereia ("sítio de excelência para comer o farnel quando íamos em visitas de estudo a Coimbra"), pelas ruas da baixa (com ou sem pagar uma fortuna no Monopólio), pelo íngreme Quebra-Costas, pelas galerias Avenida e Girassolum (e as salas de cinema fantasmas) e até pelo sotaque da cidade. Quito apresenta-se pelos olhos, mãos e pés do equatoriano Roger, natural de Ambato e há cerca de 20 anos em Quito. Mudou-se pela música e ali descobriu a ilustração. “É o meu lar, a casa dos meus sonhos, das minhas tristezas e alegrias”, diz. L.O.C. A Minha Cidade: Coimbra (Catarina Sobral)

A Minha Cidade: Quito (Roger Ycaza)

Pato Lógico

13,50 euros