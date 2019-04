Os vencedores do Prémio de Fotografia Estação Imagem 2019

A organização distinguiu este sábado mais de uma dezena de fotojornalistas e o fotógrafo Leonel de Castro foi duplamente premiado com as mais importantes distinções do festival Estação Imagem. A sua reportagem sobre cuidadores informais Almas deu-lhe o Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra, o galardão mais cobiçado do único concurso de fotojornalismo e documental português. Já Mulher Berber, um fragmento da vida das mulheres muçulmanas em Marrocos, deu-lhe o prémio de Fotografia do Ano.

Também premiados foram Mário Cruz, Ricardo Lopes, Ana Brígida ou Rodrigo Cabrita.