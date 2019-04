“Melhorar a saúde dos peixes é uma oportunidade de negócio”

Erik Giercksky, à frente da plataforma de acção Sustainable Ocean Business da ONU, chama-lhe uma espécie de “due diligence”. A escolha de expressão, normalmente usada em vésperas de fusão de empresas para averiguar contas antes do negócio final, não é por acaso. É que o sector financeiro - da banca, seguros e gestão de fundos - é o interlocutor-alvo naquela que as Nações Unidas acreditam que pode ser uma nova fase para rentabilizar os oceanos, sustentavelmente. Daqui a um ano, em Lisboa, espera apresentar os princípios orientadores da nova parceria com todos os stakeholders dos oceanos. Paralelamente, pretende criar uma rede mundial de aceleradores de startups. A CEIIA, com sede em Matosinhos, foi uma das primeiras instituições portuguesas a serem escolhidas.

