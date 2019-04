Sporting e V. Guimarães na “embrulhada” da Europa

Sporting e V. Guimarães jogam, neste sábado (18h), um jogo que será uma autêntica “cimeira europeia”. Não em Bruxelas, mas em Alvalade, lisboetas e vimaranenses estão tranquilos na tabela da I Liga, ainda que em plena “embrulhada” europeia.

Os “leões” lutam com o Sp. Braga por um terceiro lugar que vale entrada mais tardia na Liga Europa 2019/20 - o segundo lugar parece já estar difícil -, enquanto os vimaranenses estão numa tremenda confusão, um pouco mais abaixo.

Apesar das indefinições e dúvidas acerca da inscrição europeia do Moreirense na Liga Europa, a equipa de Luís Castro não pode “fiar-se” no afastamento do rival minhoto. Assim, o Vitória poderá ter de aproveitar esta ronda 31 para se “fazer à vida”, já que está em sexto lugar, quatro pontos atrás do Moreirense, que tem uma difícil deslocação ao Bessa, nesta jornada. (Todas estas contas advêm do facto de a presença do Sporting no Jamor, em Maio, garantir aos “leões” uma vaga europeia via Taça, libertando mais uma no campeonato).

Contas europeias à parte, o Sporting recebe a visita de uma equipa que já lhe criou, nesta temporada, um tremendo dissabor: o jogo da primeira volta, no D. Afonso Henriques, caiu para o Vitória, com golo de Tozé, um resultado que, nessa 14.ª jornada, permitiu ao Benfica ultrapassar o Sporting no segundo lugar da I Liga.

Aumentar

No entanto, essa recordação não passa disso mesmo. O Sporting é, agora, a equipa em melhor forma na Liga, com sete jogos consecutivos a vencer (melhor série desde 2014/15), enquanto o Vitória vem de cinco jogos sem vencer fora de portas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para os leões, há dois dados curiosos a ter em conta: os minhotos são das equipas que mais rematam a jogar fora de casa – quarto nesse ranking –, mas poucos golos marcam – apenas o nono melhor ataque longe de Guimarães. Por outro lado, é, a jogar fora de casa, a equipa que menos remates concede aos adversários. Um aviso a Bruno Fernandes (12 golos nos últimos 15 jogos) e Luiz Phellype (cinco golos nos últimos cinco jogos), que têm feito as “honras de tiro” na equipa de Marcel Keizer.

Nota, ainda, para uma curiosidade que, neste jogo, pode tornar-se uma “caça ao homem” entre dois jogadores que devem cruzar-se várias vezes: Wakaso, do Vitória, é o segundo jogador da Liga com mais faltas cometidas, enquanto Wendel, do Sporting, é o quinto com mais faltas sofridas.

Para este jogo, Marcel Keizer volta a não ter Bas Dost – apesar de estar fisicamente apto, o treinador holandês disse que quer protegê-lo –, mas já terá Wendel, Borja e Raphinha. O Vitória visita Lisboa sem André André, lesionado, e sem Mattheus Oliveira, emprestado pelo Sporting.