Ronaldo assina 600.º golo e evita derrota da Juventus

Depois de ter garantido o título de campeão de Itália, o internacional português Cristiano Ronaldo evitou, este sábado, no Giuseppe Meazza, a derrota da Juventus frente ao Inter de Milão, ao apontar o 600.º golo da carreira a nível de clubes, estabelecendo o 1-1 final em encontro da 34.ª jornada da Serie A italiana.

O belga Nainggolan (7’) colocou os milaneses em vantagem, que durou menos de uma hora, com Cristiano a empatar (60’) de pé esquerdo, passando a somar 20 golos na prova, 27 em todas as competições. Ronaldo atinge mais uma marca histórica, construída ao longo de 804 partidas, com destaque para os 451 golos em 440 jogos nas nove épocas ao serviço do Real Madrid (2009/2018).

A Juventus lidera o campeonato com 87 pontos, mais 26 do que o Inter, terceiro classificado.