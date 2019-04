Rennes bate PSG nos penáltis e conquista Taça de França

O Rennes conquistou este sábado, no Stade de France, em Saint-Denis, a 102.ª edição da Taça de França ao vencer a final frente ao Paris Saint-Germain, impondo-se por 6-5 no desempate por grandes penalidades (pela sexta vez na história da prova), depois de uma igualdade (2-2) nos 90 minutos regulamentares e de um prolongamento que nada alterou. O jovem Christopher Nkunku, médio francês de 21 anos, entrou aos 120+1’ para falhar o único penálti de uma série de 12, condenando os parisienses, forçados a passar o testemunho aos bretões, que conquistam o troféu pela terceira vez (1965, 1971 e 2019).

Mas antes da bomba, com Cavani no banco e o ataque por conta de Mbappé, Neymar e Di María, o PSG não tardou a construir uma vantagem promissora, com a dupla brasileira Dani Alves (13') e Neymar (22') a dar a clara ideia de que os parisienses estavam no caminho certo para revalidar o troféu, que seria o quinto consecutivo e 13.º do historial do clube (recorde em França). Margem que se revelou insuficiente para frustrar a esperança do Rennes poder chegar ao triunfo após 48 anos de jejum, altura em que venceu o Lyon (1-0) na edição da Taça de França de 1971.

Com a estatística a confirmar a supremacia absoluta dos campeões franceses, só um erro como o autogolo de Presnel Kimpembe (40') poderia subverter a lógica e questionar a história de uma final que parecia já reservada pelo PSG. Empolgado, o Rennes foi à procura de novo golo, que conseguiu por intermédio do defesa moçambicano Mexer (66'), um velho conhecido do futebol português, com passagens por Sporting, Olhanense e Nacional da Madeira, de onde partiu rumo à Bretanha, para cinco épocas com as cores do Rennes.

A partida acabou por ser decidida nos penáltis, não obstante as tentativas de Mbappé e Neymar nos instantes finais e de Edinson Cavani no arranque do período extra. O Paris Saint-Germain manteve o ascendente mas acabou reduzido a dez unidades por expulsão de Mbappé (119'), na sequência de uma entrada duríssima sobre Damien Da Silva.

Nos penáltis, depois de 11 remates irrepreensíveis, Nkunku atirou para as nuvens e entregou o troféu ao Rennes.