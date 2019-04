Raphinha empurrou o Sporting para mais uma vitória

Quatro meses depois de ter perdido em Guimarães, naquela que foi a primeira derrota com Marcel Keizer, o Sporting confirmou neste sábado que está a atravessar o seu melhor momento da época, triunfando em Alvalade sobre o Vitória minhoto por 2-0, em jogo da 31.ª jornada da I Liga.

Raphinha foi o grande obreiro da nona vitória consecutiva dos “leões”, com um golo e uma assistência perante a equipa que foi a sua porta de entrada no futebol português e de onde se transferiu no último Verão para o Sporting. Com este triunfo, o Sporting consolidou o terceiro lugar, passando a somar 70 pontos, enquanto a formação orientada por Luís Castro, com a sua terceira derrota consecutiva, atrasou-se na luta pelo quinto lugar, mantendo os 45 pontos, menos quatro que o Moreirense, que defronta amanhã o Boavista.

Foi um jogo praticamente de sentido único em que o Sporting, antes de marcar o primeiro, acertou três vezes na trave da baliza à guarda de Miguel Silva. Só aos 39’ é que os “leões” se colocaram na frente. Bruno Fernandes lançou Raphinha em profundidade, o extremo não conseguiu atirar à primeira, mas aproximou-se da linha de fundo e conseguiu atirar a contar.

Este foi um lance muito contestado pelos vimaranenses, que contestaram uma irregularidade num lance anterior junto à área do Sporting, uma falta de Acuña sobre Rochinha. A falta do argentino sobre o jogador vitoriano parece existir, mas também parece ser fora da área. Foi um erro de avaliação do árbitro Rui Costa que foi altamente contestado pelos vimaranenses e que “obrigou” o árbitro a expulsar vários elementos da equipa técnica liderada do Luís Castro.

Na segunda parte, o Sporting voltou a entrar bem e, aos 51’, chegou ao 2-0. Raphinha fez o que quis de Hanin no flanco direito e colocou a bola para Luiz Phellype fazer o 2-0, naquele que foi o seu sexto golo do antigo avançado do Paços de Ferreira desde que chegou a Alvalade.